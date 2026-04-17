Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 18-19 апреля

Гороскоп / © Credits

Суббота, 18 апреля, разделится на две половины — негативную и позитивную. День начнется с плохого настроения и даже депрессии, когда желательно провести время в одиночестве, не общаясь с окружающими людьми — особенно теми, кем мы дорожим: ссора с ними, произошедшая в это время, может дорого нам обойтись.

Ближе к обеду энергетика дня постепенно сменит знак «минус» на «плюс», Правда, и сил — как физических, так и моральных — станет ощутимо меньше, поэтому астрологи советуют посвятить это время отдыху и планированию будущих событий своей жизни. Не стоит скромничать — намерения, которые мы обозначим, должны быть максимально смелыми и решительными, к тому же, чем больше мы запланируем, тем большего нам в результате удастся достичь. От любых действий — даже если речь будет идти о домашней работе — лучше отказаться, все равно осуществить их не удастся.

Воскресенье, 19 апреля, врем благоприятное как для продолженияя планирования ближайших целей, та и для благотворительности, помощь нуждающимся станет доброй приметой, а вознаграждение за нее не заставит себя долго ждать. Отдых должен быть пассивным — от шумных вечеринок, вылазок на природу и встреч с друзьями лучше отказаться.

Необходимо обратить особое внимание на сны — в них может «прозвучать» ценный совет относительно того, как вести себя в сложившейся жизненной ситуации. Занятия творчеством вряд ли окажутся успешными в плане монетизации, но удовольствия принесут не на сто, а на двести процентов. Кому повезет в такое интересное время?

Рак

Ракам — права, преимущественно тем из них, кто занят решением профессиональных проблем, точнее, озадачен поисками нового места работы — повезет в решении этого вопроса. Поскольку деятельность, которой они заняты в данный момент, по какой-то причине их не устраивает — или они не устраивают своей нынешнее начальство — звезды советуют им подыскать что-то другое. В эти выходные возможна встреча с человеком, который сможет подсказать представителям знака, где их не только встретят с распростертыми объятиями, но и гарантируют неплохую зарплату и полный соцпакет, что в наше время очень важно.

Весы

Весам — в основном, тем из них, чья личная жизнь в последнее время поставлена на паузу — не стоит отказываться от знакомства, на котором, возможно, будет настаивать кто-то из их родных и друзей. Возможно, кандидат на их доброе отношение на первый взгляд действительно покажется не стоящим внимания, но такое впечатление, скорее всего, окажется ошибочным. А вот если пренебречь такой прекрасной возможностью, об этом можно будет серьезно пожалеть. Так что встреча с новым человеком может оказаться очень кстати — именно сейчас есть все шансы устроить свою жизнь удачно и счастливо.

Стрелец

Стрельцам, озабоченные решением очень важного — скорее всего, финансового — вопроса, над которым бьются уже давно, но до сих пор — безрезультатно, не стоит терять надежду. Причем, помощь придет к ним, откуда не ждали — от человека, которого представители знака давно не видели, или не думали, что он способен на такого рода добрые дела. Так что они получат не только практически готовое решение, но и серьезный жизненный урок: они на собственном опыте убедятся в том, что люди часто бывают гораздо лучше, чем они о них думают –не стоит об этом забывать и делать об окружающих поспешные выводы.

