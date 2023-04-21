Камалия воссоединилась с мужем на семейном празднике после новостей о разводе

Артистка также поздравила бывшего и всех мусульман с важным событием.

Несмотря на новости о разводе, певица Камалия продолжает проводить время в компании своего мужа, пакистанского миллиардера Мохаммада Захура.

В семейном кругу пара отпраздновала важное для мусульман событие – Ид Байрам, завершение священного месяца Рамадан. На своей странице в Instagram Камалия поделилась фотографией, на которой позировала вместе с мужем и двумя дочерьми в киевском ресторане.

"Празднуем семьей Ид Байрам", – подписала кадр исполнительница.

Камалия с семьей / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

А в предварительном сообщении Камалия в белом платке на голове также поздравила с праздником всех мусульман и не забыла о мужчине, с которым объявила о разводе.

"Приветствую Захура и всех мусульман с окончанием священного месяца Рамадан! Ид Мубарак! Вкусного бирьяни и халвы! И благодарю Пакистан за помощь нашей Украине", — написала артистка.

Напомним, что совсем недавно Камалия повергла в шок новостью о том, что они с мужем расстаются после 20 лет брака. Причин такого решения певица не называла.

Впрочем, даже после столь громких новостей Камалия и Захур проводят время вместе. Семья вместе отпраздновала Пасху, а накануне миллиардер пришел поддержать артистку на важном мероприятии.

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