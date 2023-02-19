Лилия Ребрик поделилась редкими фото со своими родителями

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик побывала с гастролями в родном городе Черновцы.

В Черновицком академическом музыкально-драматическом театре имени Ольги Кобылянской с большим успехом состоялся спектакль по пьесе Николая Гоголя "Ревизор", в котором вместе с Лилей Ребрик сыграли Алексей Вертинский и Ксения Вертинская.

Лилия Ребрик с коллегами

После спектакля Лилия Ребрик разместила в соцсетях пост со словами любви к родному городу и фото родителей, посетивших спектакль дочери.

Лилия Ребрик с родителями

Лилия Ребрик с родителями и дочерью

"Играть в родном городе всегда для меня волнительно! Еще больше эмоций, потому что в зале сидят родители. Они редко бывают на моих спектаклях, а сейчас из-за войны это случается еще реже. Поэтому это очень ценные ощущения – чувствовать их поддержку и восторг. Потому что родители всегда восхищаются своими детьми: сколько бы им лет не было! Люблю быть дома. Люблю Черновцы. Люблю зрителей! Люблю, когда в зале – самые главные люди в моей жизни!" – написала Лилия Ребрик.

Актриса добавила фото театра и полного зрительного зала и поблагодарила черновчан за внимание к искусству: "Это настоящее счастье видеть столько зрителей в эти бурные времена… Черновцы, спасибо!" – подписала одно из фото Ребрик.

Лилия Ребрик сыграла в спектакле в родных Черновцах

В ответ поклонники таланта Лилии Ребрик из разных уголков Украины оставили звезде множество теплых слов в комментариях: "Теперь понимаю, в кого вы такая красивая, ваша мама такая же красивая, но и от отца взяли невероятные глаза", "Ваша дочь очень похожа на вашу маму, красавицы!", "Спасибо за замечательную игру в замечательном спектакле! Всегда ждем в родных Черновцах".

Напомним, что недавно Лилия Ребрик впервые призналась, что перед войной купила дом и поделилась, что с ним сейчас.

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