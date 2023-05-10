Надя Дорофеева в розовом бикини похвасталась плоским животиком

В настоящее время артистка с благотворительным туром находится в США.

Украинская певица Надя Дорофеева отправилась в благотворительный тур и сейчас артистка находится в США.

Но исполнительница успела совместить полезное с приятным. В свободное от выступлений время Надя позволила себе немного отдохнуть. Так, перед концертом в Майами Дорофеева отправилась на пляж. В сторис своей страницы в Instagram артистка поделилась соблазнительным кадром, на котором позирует в розовом бикини.

Надя Дорофеева в купальнике / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Пляжный наряд исполнительницы прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру и плоский животик. Также Дорофеева показала, чем завтракала. Также артистка поделилась, что успела пройтись по магазинам.

Надя Дорофеева показала, чем завтракала / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева в Майами / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В дальнейшем у Дорофеевой также запланированы концерты в Нью-Йорке, Чикаго и Торонто.

Напомним, ранее Надя Дорофеева показала, где они в Киеве живут с бойфрендом, ресторатором Мишей Кацуриным. Кроме того, певица показала фотосессию, которую устроила дома – Надя похвасталась стройными ногами в спортивном луке.

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