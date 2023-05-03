Надя Дорофеева показала, где они живут с Кацуриным, и похвасталась стройными ногами в мини-шортах

Украинская певица Надя Дорофеева порадовала поклонников свежей порцией своих красивых фотографий.

На странице в Instagram исполнительница разместила серию снимков, сделанных у нее дома. на фото Надя изображена на диване в наряде от известного спортивного бренда. На диване рядом с Надей расположена гитара.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Впрочем, бдительные юзеры заметили, что на фото также присутствует бойфренд Дорофеевой, ресторатор Миша Кацурин. Пока Надя игриво позировала на камеру, Миша на фоне сосредоточенно распаковал что-то на кухне.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Также фаны влюбленных пришли к выводу, что в месте, где проходила фотосессия, Миша и Надя живут. Поскольку этот интерьер уже не раз фигурировал на общих фото пары. Так что вполне возможно, что таким образом Дорофеева показала поклонникам квартиру, которую они с Кацуриным арендуют.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, ранее Надя Дорофеева показывала поклонникам, как в этой квартире Кацурин для нее и друзей готовил ужин. Правда, некоторые юзеры высмеяли посиделки пары с друзьями, намекая на ситуацию с их экс-половинками.

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