Настя Каменских расплакалась в прямом эфире – видео

Звезда не сдержала слез во время короткого сюжета, где собраны кадры о войне в Украине и деятельности NK в этот период.

"Если бы мне пол года назад сказали, что в наш дом придет война, я бы никогда не поверила, что такое может случиться в 21 веке. Война – это самое большое горе, самая большая беда, которая может случиться… Мне тяжело, как каждому из нас. Я пытаюсь держаться, мотивировать людей для того, чтобы были сильными и единственными. И, наконец-то, прийти к победе", — подчеркнула певица.

Фото: скриншот с видео

Также артистка представила в эфире новую видеоработу на песню "Коли мине війна".

По словам певицы, эта работа посвящена всем украинкам, умеющим любить, а их чувства становятся оберегом для любимых.

"Эту песню и клип я посвятила украинкам и их любви. Ведь именно любовь и наша надежда являются очень сильными чувствами, которыми мы можем гордиться. Потому что мы, украинцы, умеем любить по-настоящему. И эта любовь будто оберег для всех близких, придает силы, чтобы прийти к победе", – рассказала певица.

Звезда также поделилась, что сейчас съемки видеоклипов артистов проходят в совсем других условиях. Так, Каменских рассказала, что если до полномасштабного вторжения над ее клипами работала команда из 40 человек, то это количество сократилось до трех. Исполнительница отметила, что сейчас пытается больше создавать музыки для поддержки народа, чтобы они знали: у нас есть украинская песня, мы – украинцы, а значит сильные и непобедимые.

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О собственной мечте певица говорит одно – желает скорейшей победы Украины. И видит это празднование большим концертом на главной площади Киева со всеми коллегами-артистами.

"Наша общая мечта – это праздновать победу. И всех обнять, ведь сейчас все украинцы друг другу близки. Моя огромная мечта – выйти на Майдане Незалежности, спеть со всеми артистами, плакать, обниматься, целовать. И быть счастливыми от своей Независимости и того, что мы одержали победу. Я очень-очень верю и она скоро наступит. Господи, пожалуйста", — подчеркнула Настя.

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