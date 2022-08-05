Настя Каменських розплакалася у прямому ефірі – відео

Зірка не стримала сліз під час короткого сюжету, де зібрані кадри про війну в Україні та діяльність NK під час цього періоду.

"Якби мені пів року тому сказали, що у наш дім прийде війна, я б ніколи не повірила, що таке може трапитись у 21 столітті. Війна – це найбільше горе, найбільша біда, яка може трапитись… Мені важко, як кожному з нас. Я намагаюся триматися, мотивувати людей для того, щоб були сильними та єдиними. І нарешті прийти до перемоги", - підкреслила співачка.

Фото: скриншот з відео

Також артистка запрем'єрила нову відеороботу на пісню "Коли мине війна".

За словами співачки, ця робота присвячена усім українкам, які вміють любити, а їхні почуття стають оберегом для коханих.

"Цю пісню і кліп я присвятила українкам та їхньому коханню. Адже саме кохання, наша надія та сподівання є дуже сильними почуттями, якими ми можемо пишатись. Бо ми, українці, вміємо кохати по-справжньому. І це кохання ніби оберіг для всіх близьких, надає сили, щоб прийти до перемоги", - розповіла співачка.

Зірка також поділилася, що наразі знімання відеокліпів артистів відбуваються в зовсім інших умовах. Так, Каменських розповіла, що якщо до повномасштабного вторгнення над її кліпами працювала команда з 40 людей, то наразі ця кількість скоротилась до трьох. Виконавиця зазначила, що зараз намагається більше створювати музики для підтримки народу, щоб вони знали: ми маємо українську пісню, ми – українці, а отже сильні і непереможні.

NK розплакалася в ефірі "Сніданку" - прем'єра нової пісні "Коли мине війна"

Про власну мрію співачка говорить одне – бажає якнайшвидшої перемоги України. І бачить це святкування великим концертом на головній площі Києва з усіма колегами-артистами.

"Наша спільна мрія – це святкувати перемогу. І всіх обійняти, адже зараз всі українці одне одному близькі. Моя величезна мрія – вийти на Майдані Незалежності, заспівати з усіма артистами, плакати, обійматися, цілувати. І бути щасливими від своєї Незалежності і те, що ми здобули перемогу. Я дуже-дуже вірю і вона скоро настане. Господи, будь ласка", - підкреслила Настя.

Нагадаємо, щодня на глядачів "Сніданку з 1+1" очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Читайте також: