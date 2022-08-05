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Обстріл Миколаєва: кількість поранених зросла до 22, серед них – підліток

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Обстріл Миколаєва: кількість поранених зросла до 22, серед них – підліток

Фото: Facebook-сторінка Ганни Замазєєвої

Обстріл Миколаєва 5 серпня окупанти влаштували зі сторони Херсона. Внаслідок ворожої атаки кількість поранених зросла до 22.

Так, російські війська обстріляли Балабанівку та Корабельний район Миколаєва

Про це очільниця Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомила в Мережі.

За її даними, серед постраждалих є підліток.

"Серед поранених 14-річний хлопець, який в момент атаки російських терористів знаходився біля входу до церкви. За попередньою інформацією, поранення отримане внаслідок розриву касетних боєприпасів", – йдеться в заяві.

Замазєєва додала, що підліток, з політравмами та мінно-вибуховими пораненнями голови, стегна й черевної порожнини у тяжкому стані доправлений до реанімації.

Водночас мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про дуже велику площу ураження внаслідок обстрілу житлових кварталів Корабельного району. Руйнувань зазнали приватні будинки та багатоповерхівки.

"Є пожежі, значні руйнування і жертви", – зауважив міський голова.

Нагадаємо, вдень 5 серпня російські окупанти обстріляли Миколаїв і спершу повідомлялося про 10 постраждалих.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3937
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