Обстрел Николаева: количество раненых возросло до 22, среди них – подросток

Обстрел Николаева 5 августа оккупанты устроили со стороны Херсона. В результате вражеской атаки количество раненых возросло до 22.

Так, российские войска обстреляли Балабановку и Корабельный район Николаева.

Об этом глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила в Сети.

По ее данным, среди пострадавших есть подросток.

"Среди раненых 14-летний парень, который в момент атаки российских террористов находился у входа в церковь. По предварительной информации, ранение получено в результате разрыва кассетных боеприпасов", – говорится в заявлении.

Замазеева добавила, что подросток с политравмами и минно-взрывными ранениями головы, бедра и брюшной полости в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию.

В то же время мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил об очень большой площади поражения в результате обстрела жилых кварталов Корабельного района. Разрушениям подверглись частные дома и многоэтажки.

"Есть пожары, значительные разрушения и жертвы", – заметил городской голова.

Напомним, днем 5 августа российские оккупанты обстреляли Николаев и сначала сообщалось о 10 пострадавших.

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