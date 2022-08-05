Обстрел Николаева: количество раненых возросло до 22, среди них – подросток

Обстрел Николаева 5 августа оккупанты устроили со стороны Херсона. В результате вражеской атаки количество раненых возросло до 22.
Так, российские войска обстреляли Балабановку и Корабельный район Николаева.
Об этом глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила в Сети.
По ее данным, среди пострадавших есть подросток.
"Среди раненых 14-летний парень, который в момент атаки российских террористов находился у входа в церковь. По предварительной информации, ранение получено в результате разрыва кассетных боеприпасов", – говорится в заявлении.
Замазеева добавила, что подросток с политравмами и минно-взрывными ранениями головы, бедра и брюшной полости в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию.
В то же время мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил об очень большой площади поражения в результате обстрела жилых кварталов Корабельного района. Разрушениям подверглись частные дома и многоэтажки.
"Есть пожары, значительные разрушения и жертвы", – заметил городской голова.
Напомним, днем 5 августа российские оккупанты обстреляли Николаев и сначала сообщалось о 10 пострадавших.
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