Оля Полякова откровенно рассказала о самом серьезном скандале с мужем

Украинская певица Оля Полякова откровенно поделилась подробностями супружеской жизни со своим мужем, бизнесменом Вадимом Буряковским.

В частности, в разговоре с Евгением Фешаком артиста призналась, из-за чего у нее была самая серьезная ссора с возлюбленным. Как призналась Оля, спор у них возник из-за финансовых вопросов.

"Самый большой скандал был из-за денег, конечно же. Когда берешь деньги у мужа — это очень приятно, а когда даешь деньги мужу, то хочешь его убить", — отшутилась певица.

Оля Полякова с мужем

Также артистка призналась, что самые дорогие подарки в своей жизни получала именно от мужа. Правда, Оля в шутку добавила, что в свое время даже сумела потратить все средства, однако впоследствии начала самостоятельно зарабатывать и иметь немалый доход.

"Лишь от мужа получала дорогие подарки. В принципе, я потратила все его деньги, которые у него были, а у него было немало. Но я быстро справилась, потому что я очень талантлива", — поделилась звезда.

Оля Полякова с мужем

Напомним, недавно Оля Полякова впервые рассказала об аутоиммунной болезни своей мамы. Знаменитость призналась, что диагноз ей поставили в Англии, где она лечится.

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