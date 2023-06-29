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Оля Полякова показала, как Бейонсе нагло "украла" ее элементы для своего мирового шоу

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
2393
Время на прочтение
2 мин
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Оля Полякова показала, как Бейонсе нагло "украла" ее элементы для своего мирового шоу

Оля Полякова

Артистка побывала на концерте мировой звезды в Варшаве.

Украинская певица Оля Полякова стала одной из тех, кому повезло увидеть выступление мировой звезды Бейонсе.

Полякова побывала на концерте Бейонсе в столице Польши в Варшаве, которым исполнительница завершила свой мировой тур RENAISSANCE WORLD TOUR. Как поделилась Оля в сторис своей страницы в Instagram, от шоу Бейонсе она осталась в восторге:

"Мне кажется, она более расслабленно работает как когда-то, но это было очень круто. И три часа. Шоу длится три часа. Она поет и танцует три часа. Машина. Крутая артистка, крутое шоу. И все это можно делать у нас, лишь бы только закончилась война и появились деньги. И ты смотришь на это и думаешь, блин, они всю жизнь работают и не останавливаются, а нас поставили всех на стоп. Ничего, прорвемся. Мне понравилось", – рассказала Полякова.

Также украинская звезда обратила внимание, что в своем шоу Бейонсе использовала некоторые элементы, которые в свое время уже были в постановках Поляковой. Так вот, в шоу "Королева ночи" Полякова также ездила верхом на огромном блестящем коне и летала в плаще над зрителями:

Оля Полякова VS Бейонсе / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова VS Бейонсе / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Боже, это же мой конь! А я думаю, куда он из гаража исчез. И в плаще я летала в "Королеве ночи". А говорите, они на нас не смотрят. Подсматривают", – такими комментариями Полякова сопроводила некоторые элементы из шоу Бейонсе, похожие на ее постановки.

Оля Полякова VS Бейонсе / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова VS Бейонсе / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, на днях Оля Полякова шокировала воспоминаниями из своей юности в Виннице в лихих 90-х. Артистка вспомнила, как ее вывозили в лес, где хотели изнасиловать и как бывший-бандит поджег ее квартиру и "натравил" дружков, которые ее побили.

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Дата публикации
Просмотры
2393
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