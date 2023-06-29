Оля Полякова показала, как Бейонсе нагло "украла" ее элементы для своего мирового шоу

Украинская певица Оля Полякова стала одной из тех, кому повезло увидеть выступление мировой звезды Бейонсе.

Полякова побывала на концерте Бейонсе в столице Польши в Варшаве, которым исполнительница завершила свой мировой тур RENAISSANCE WORLD TOUR. Как поделилась Оля в сторис своей страницы в Instagram, от шоу Бейонсе она осталась в восторге:

"Мне кажется, она более расслабленно работает как когда-то, но это было очень круто. И три часа. Шоу длится три часа. Она поет и танцует три часа. Машина. Крутая артистка, крутое шоу. И все это можно делать у нас, лишь бы только закончилась война и появились деньги. И ты смотришь на это и думаешь, блин, они всю жизнь работают и не останавливаются, а нас поставили всех на стоп. Ничего, прорвемся. Мне понравилось", – рассказала Полякова.

Также украинская звезда обратила внимание, что в своем шоу Бейонсе использовала некоторые элементы, которые в свое время уже были в постановках Поляковой. Так вот, в шоу "Королева ночи" Полякова также ездила верхом на огромном блестящем коне и летала в плаще над зрителями:

Оля Полякова VS Бейонсе / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Боже, это же мой конь! А я думаю, куда он из гаража исчез. И в плаще я летала в "Королеве ночи". А говорите, они на нас не смотрят. Подсматривают", – такими комментариями Полякова сопроводила некоторые элементы из шоу Бейонсе, похожие на ее постановки.

Оля Полякова VS Бейонсе / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, на днях Оля Полякова шокировала воспоминаниями из своей юности в Виннице в лихих 90-х. Артистка вспомнила, как ее вывозили в лес, где хотели изнасиловать и как бывший-бандит поджег ее квартиру и "натравил" дружков, которые ее побили.

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