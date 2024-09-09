Оля Полякова показалась с дочерью и рассказала об их будущей разлуке: "Прощаюсь с Марусей"

Артистка перед дорогой дала Маше важные наставления.
Украинская певица Оля Полякова поделилась с фанами новостью про ее старшую дочь Машу.
Так, в своем фотоблоге исполнительница рассказала об отъезде 19-летней дочери за границу на учебу. В частности, совсем скоро Маша начнет семестр в престижном музыкальном колледже Беркли в Бостоне. Перед гастролями звездная мама увиделась с дочерью, чтобы немного побыть с ней перед длительной разлукой.
"Сейчас прощаюсь с Марусей на продолжительное время. Я еду на гастроли, а моя дочурка – в Америку, Бостон, учиться в университет Беркли", — поделилась Полякова.
Кроме того, артистка дала наставления на будущее своей дочери. Оля подчеркнула, чтобы она берегла себя и была старательной во время учебы. А в конце зацеловала Машу перед прощанием.
"Доченька моя, очень прошу, будь осторожна, хорошо учись, не пей и не кури, не заводи плохих компаний, будь сознательной и береги свое здоровье. Очень тебя люблю, береги себя и цени. И боже, что это будет", – растрогалась звезда.
Напомним, недавно ведущая Маша Ефросинина с сыном приехала в гости к подруге Оле Поляковой. Знаменитости уже показали, как провели время в загородном особняке и что делали.
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