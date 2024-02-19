Оля Полякова призналась, спонсирует ли музыкальную карьеру 18-летней дочери

Украинская певица Оля Полякова призналась, помогает ли своей дочери Маше с продвижением ее музыкальной карьеры.

Так, дочь звезды пошла по стопам мамы и активно развивает свою рок-группу "Швы", которую основала еще в 2021 году. Более того, девушка в конце прошлого года отыграла концерт в Одессе. Впрочем, Оля Полякова заверила, что пока не помогает финансово дочери, поскольку не считает это нужным. И подчеркнула, что только при условии написания Машей хита и многих прослушиваний она готова задуматься о финансировании проектов.

"Это большая ошибка считать, что карьера – это большие деньги. Пока я так думала, до тех пор мой муж становился беднее. Только я перестала так думать, я начала зарабатывать сама. Потому что артисты должны понять одну вещь: без хитового трека не будет никакой карьеры. Да, это очень дорогой бизнес. То, что начинается потом, и клипы, и костюмы, и содержание коллектива… Но без супер хита ты никуда не залезешь. Поэтому Маша это знает и пишет, пишет музыку. Как залетит у нее что-то в Тік Тоk хотя бы на 10 млн просмотров вот тогда мама уже подумает, помогать ли доченьке. А пока пусть работает", - рассказала Полякова в программе "Люкс ФМ".

Оля Полякова с дочерью/Прессслужба

Также 18-летняя дочь Поляковой призналась, что не любит советоваться с мамой во время написания собственной музыки и крайне редко обращается к ней:

"Я не очень люблю спрашивать у мамы совета, потому что тогда моя идея будет не авторской. Но иногда я спрашиваю как сделать гармоничный переход или еще что-то техническое", - объяснила Маша.

Напомним, недавно Оля Полякова показала видео с 12-летней дочкой Алисой и насмешила, как она "пела" ее песню.

Читайте также: