Оля Полякова насмешила забавным видео с 12-летней дочерью Алисой

Украинская певица Оля Полякова показала, как ее 12-летняя дочь Алиса забавно поет ее новую композицию "Щоб не плакати - я сміюсь!".

Недавно артистка сообщила, что в Украину из Великобритании вернулась ее младшая дочь. Так, Оля почти все свое время посвящает семье и выходит на прогулки с дочерью. В частности, в своем фотоблоге она показала, как Алиса подпевает под ее новый трек. Как известно, девушка не очень любит появляться в блоге звездной мамы, поэтому с трудом согласилась на замысел снять ролик. И получилось это в довольно забавном стиле.

Оля Полякова насмешила видео с младшей дочерью

В частности, в кадре Алиса предстает с необычно одетой шапкой на фоне леса и озера возле их загородного особняка.

"Мой борец", – насмешила подписчиков Полякова.

В свою очередь, поклонники певицы в комментариях поделились, что скучали по видео с младшей дочерью и ее юмором:

Она у Вас такая забавная, я ее обожаю

Все мы немного Алиса

Обожаю Ваших детей и Ваше чувство юмора

Это у Вас будет артистка комедийного жанра!

Напомним, недавно Оля Полякова порадовала поклонников новой песней "Щоб не плакати - я сміюсь!" и нарвалась на хейт за использование слов Леси Украинки. Звезда уже отреагировала на упреки.

Читайте также: