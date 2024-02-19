Оля Полякова насмішила кумедним відео з 12-річною донькою Алісою

Співачка поділилася з фанами рідкісними кадрами молодшої доньки.
Українська співачка Оля Полякова показала, як її 12-річна донька Аліса кумедно співає її нову композицію "Щоб не плакати - я сміюсь!".
Нещодавно артистка повідомила, що до України з Великої Британії повернулася її молодша донечка. Так, Оля майже весь час присвячує родині й виходить на прогулянки з донькою. Зокрема, у своєму фотоблогу вона показала, як Аліса підспівує під її новий трек. Як відомо, дівчина не дуже любить з'являтися у блозі зіркової мами, тому з труднощами погодилася на задум зняти ролик. І вийшло це у доволі кумедному стилі.
Зокрема, у кадрі Аліса постає з незвично одягненою шапкою на тлі лісу й озера поблизу їхнього заміського маєтку.
"Мій борець", - насмішила підписників Полякова.
Своєю чергою, шанувальники співачки у коментарях поділилися, що сумували за відео з молодшою донькою і її гумором:
- Вона у Вас така кумедна, я її обожнюю
- Всі ми трішки Аліса
- Обожнюю Ваших дітей і Ваше почуття гумору
- Це у Вас буде артистка комедійного жанру!
Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова потішила прихильників новою піснею "Щоб не плакати - я сміюсь!" і нарвалася на хейт за використання слів Лесі Українки. Зірка вже відреагувала на закиди.
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