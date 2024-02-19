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Оля Полякова насмішила кумедним відео з 12-річною донькою Алісою

Оля Полякова насмішила кумедним відео з 12-річною донькою Алісою

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка поділилася з фанами рідкісними кадрами молодшої доньки.

Українська співачка Оля Полякова показала, як її 12-річна донька Аліса кумедно співає її нову композицію "Щоб не плакати - я сміюсь!".

Нещодавно артистка повідомила, що до України з Великої Британії повернулася її молодша донечка. Так, Оля майже весь час присвячує родині й виходить на прогулянки з донькою. Зокрема, у своєму фотоблогу вона показала, як Аліса підспівує під її новий трек. Як відомо, дівчина не дуже любить з'являтися у блозі зіркової мами, тому з труднощами погодилася на задум зняти ролик. І вийшло це у доволі кумедному стилі.

Оля Полякова насмішила відео з молодшою донькою

Оля Полякова насмішила відео з молодшою донькою

Зокрема, у кадрі Аліса постає з незвично одягненою шапкою на тлі лісу й озера поблизу їхнього заміського маєтку.

"Мій борець", - насмішила підписників Полякова.

Своєю чергою, шанувальники співачки у коментарях поділилися, що сумували за відео з молодшою донькою і її гумором:

  • Вона у Вас така кумедна, я її обожнюю
  • Всі ми трішки Аліса
  • Обожнюю Ваших дітей і Ваше почуття гумору
  • Це у Вас буде артистка комедійного жанру!

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова потішила прихильників новою піснею "Щоб не плакати - я сміюсь!" і нарвалася на хейт за використання слів Лесі Українки. Зірка вже відреагувала на закиди.

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