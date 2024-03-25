Оля Полякова с дочерью попозировала на побережье моря за границей и нарвалась на хейт

Артистка показала, как провела отпуск с 19-летней дочерью.
Украинская певица Оля Полякова вместе со старшей дочерью Марией устроили яркий фотосет на побережье моря за границей и столкнулись с негативными комментариями.
Знаменитость вместе с дочерью примеряли разнообразные образы и попозировали в разных локациях. В частности, на побережье и на фоне пальм возле дороги. Результатом Оля поделилась на своей странице в Instagram. Вероятно, снимки были сделаны именно в солнечной Нице, Франция, ведь именно там Поляковые недавно проводили время в кругу знакомых.
"Провели с дочерью несколько дней у моря", – написала Оля.
В свою очередь, некоторые поклонники были возмущены такими кадрами, ведь считают это не ко времени. В то время как остальные поддержали идею с отдыхом Оли и ее дочери и отметили пользу.
- Да, а мы провели четыре ночи в бомбоубежище. И снова сутки без света. Не так классно, как море где-то в Италии, но тоже ничего
- Только мне кажется, что это издевательство над украинцами, переживающими войну не так весело?
- Парни провели несколько лет в окопах
- Невероятно красивые, мама и дочь
- Захотели – уехали. Психика должна иногда отдыхать от тревог, ракет и таких токсичных людей.
Напомним, недавно Оля Полякова дала три жизненных наставления, о которых всегда напоминает своей 19-летней дочери Маше.
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