Оля Полякова шокировала, почему ее 11-летняя дочь спит с ней в постели: "Водили к бабке"

Украинская певица Оля Полякова шокировала откровением, что ее младшая дочь, 11-летняя Алиса спит с ней в постели.

В новом выпуске проекта "Дорослі дівчата", посвященном фобиям, артистка призналась, что в 6-летнем возрасте Алиса очень испугалась. Случилось это на Хеллоуин. Тогда к старшей дочери Поляковой Марии в гости пришла подружка, они начали играть. И тогда что-то случилось, что очень испугало Алису:

"Моя Алиса до 6 лет абсолютно спокойно спала сама в своей комнате. Все было прекрасно. Был Хеллоуин. Моя Маша пригласила к себе свою подругу. И они решили поиграть в Хеллоуин. Они взяли красную краску, какую-то вату, какую-то паутину, какую-то марлю. Все это типа "кровищей" забрызгали, украсили квартиру. Что-то там они играли. Этот ребенок с ними игрался. И с того момента до сегодняшнего дня, моей Алисе 11 лет, он не может находиться один на этаже. Вообще. Она может быть один в комнате, но чтобы дверь была открыта", – откровенно рассказала звездная мама.

Оля Полякова с дочками Машей и Алисой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Что именно так напугало дочь, певица не знает. Впрочем, Алиса не может сама спать, и всегда засыпает либо с мамой, либо с отцом:

"Я не знаю (что произошло – прим.ред). Они говорят, что они ее не пугали. Но что-то случилось, что после этого она спит только со мной, или с папой. Она сама не спит в комнате. Она может спать только с кем-то. Более того, ей обязательно надо бочком чувствовать, что кто-то лежит рядом. Это прям проблема. Мы ее водили к бабке, яйцом катали. Ничего не помогло", – призналась артистка.

Дочь Оли Поляковой Алиса / Фото: instagram.com/polyakovamusic

В свою очередь, соведущая Поляковой по "Дорослим дівчаткам" Маша Ефросинина посоветовала Оле повести дочь к детскому психологу, который через игры и специальные техники вытянет из Алисы этот страх.

Напомним, в это время бойфренд старшей дочери Оли Поляковой, 18-летней Марии Артур похвастался обнаженным стальным прессом в лондонском метро.

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