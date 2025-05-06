Оля Полякова высказалась о кризисном периоде 13-летней дочери: "Это так больно"

Оля Полякова с дочками / © instagram.com/polyakovamusic

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Украинская певица Оля Полякова рассказала о подростковых изменениях ее младшей дочери.

По словам звезды, сейчас Алиса находится в периоде сепарации. В частности, подросток не хочет проводить время с мамой и пытается избегать длинных диалогов. Полякова признается, что с отъездом за границу ее старшей дочери Маши у нее появилось еще сильнее желание посвящать время именно 13-летней Алисе. Но их желания далеко отличаются, так что, по словам исполнительницы, младшая дочь только радуется, когда мама гастролирует и не бывает дома.

Дочь Оли Поляковой - Алиса / © instagram.com/polyakovamusic

"У меня сейчас 13-летняя дочь и она от меня сепарируется очень жестко. И это так больно! Ведь когда моя старше меня сепарировалась, у меня был маленький ребенок и мне было плевать. Она всегда сидела в комнате закрыта. А я имела чем заниматься - у меня была карьера, маленькая Алиса. А теперь старшая поехала на учебу в университет, в доме стало пустее, есть только малая. Я приезжаю с гастролей и хочу быть мамой: "А ты уроки поучила?", "А шапку одела?" А она думает: "Две недели не было и так хорошо". И они говорят: "Мама, а ты скоро уедешь от нас?" И им не нужно ничего, а только "мам, отстань и выйди", - рассказала Оля в проекте "Дорослі дівчата".

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