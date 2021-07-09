Скандальный Мэрилин Мэнсон сдался полиции

Он явился в полицию после того, как его объявили в розыск.

Известный американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон, которому в мае полиция выдала ордер на арест, добровольно сдался правоохранителям.

Как сообщает издание TMZ, Мэнсон явился в полицейский участок в Лос-Анджелесе в прошлую пятницу. Полиция оформила правонарушение, после чего Мэнсона отпустили. Ему запретили контактировать с потерпевшим и обязали присутствовать на всех заседаниях суда.

Как мы ранее писали, Мэрилина Мэнсона обвинили в нападении на видеооператора во время концерта в Гилфорде в 2019 году. А именно речь идет о выходке артиста, когда он во время концерта плюнул в камеру. И хотя предполагаемая жертва "не пострадала", однако Мэнсону все равно были выдвинуты обвинения, поскольку плевок является "непривилегированным физическим контактом".

Теперь музыканту грозит тюремное заключение сроком до года и штраф в размере до двух тысяч долларов.

Отметим, что тем временем вокруг Мэрилина Мэнсона разгорелся еще один скандал. Он начался после того, как экс-невеста рокера заявила, что он несколько лет оскорблял и издевался над ней.

Вскоре певица Фиби Бриджерс рассказала о "комнате для изнасилований" в доме Мэнсона.

В общем о физическом и психологическом насилии со стороны исполнителя рассказали уже более десятка женщин. Однако, сам музыкант утверждает, что такие заявления о насилии — это "ужасное искажение реальности". Звезда нанял круглосуточную охрану после обвинений в насилии.

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