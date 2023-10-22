Тина Кароль без макияжа в топе ошеломила кубиками пресса

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников своими честными фотографиями из гримерки.

Артистка разместила в Instagram несколько фотографий, которые сделала за несколько часов перед выступлением и ошеломила фанатов своим внешним видом. На фотографиях Кароль позирует без макияжа, в джинсах и топе. Таким образом, звезда продемонстрировала свой прокачанный пресс, на котором виднеются кубики.

Как известно, Тина Кароль является ярой поклонницей спорта. Певица регулярно ходит в спортзал и не раз удивляла поклонников способностями своего тела. Исполнительница практикует также стояние на гвоздях, а также без проблем делает сверхсложные асаны из йоги.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Фаны завалили кумира комплиментами и отметили, что она выглядит безупречно:

Чтобы у меня было такое роскошное тело в 38 лет

Тина, вы – идеальная

Просто невероятно женственная и прекрасная

Напомним, недавно Тина Кароль представила документальный фильм, в котором показала, как во время войны проходят концерты. В документалке, в частности, присутствуют кадры из концертного зала Чернигова, который российские оккупанты обстреляли ракетами и разрушили через два дня после того, как там выступила певица.

Читайте также: