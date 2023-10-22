Тина Кароль без макияжа в топе ошеломила кубиками пресса

Артистка регулярно занимается спортом.
Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников своими честными фотографиями из гримерки.
Артистка разместила в Instagram несколько фотографий, которые сделала за несколько часов перед выступлением и ошеломила фанатов своим внешним видом. На фотографиях Кароль позирует без макияжа, в джинсах и топе. Таким образом, звезда продемонстрировала свой прокачанный пресс, на котором виднеются кубики.
Как известно, Тина Кароль является ярой поклонницей спорта. Певица регулярно ходит в спортзал и не раз удивляла поклонников способностями своего тела. Исполнительница практикует также стояние на гвоздях, а также без проблем делает сверхсложные асаны из йоги.
Фаны завалили кумира комплиментами и отметили, что она выглядит безупречно:
- Чтобы у меня было такое роскошное тело в 38 лет
- Тина, вы – идеальная
- Просто невероятно женственная и прекрасная
Напомним, недавно Тина Кароль представила документальный фильм, в котором показала, как во время войны проходят концерты. В документалке, в частности, присутствуют кадры из концертного зала Чернигова, который российские оккупанты обстреляли ракетами и разрушили через два дня после того, как там выступила певица.
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