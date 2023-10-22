Минобороны утвердило белье для женщин в ВСУ (фото)

Министерство обороны Украины поставило на обеспечение в ВСУ женское белье. Комплекты белья для женщин-военных будут изготавливаться в трех цветах: coyote, olive green, black.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что белье будут шить из качественных материалов – в составе хлопок и эластан, которые хорошо "вентилируются" и отводят влагу, удобный крой не будет ограничивать движения и подходит для использования даже в полной экипировке.

Женское белье для военнослужащих ВСУ / Фото: Министерство обороны Украины

"Женское белье прошло все необходимые испытания в подразделениях ВСУ. Военнослужащие тестировали комплекты в течение 2023 года в два этапа, проверяли их на функциональность, надежность, качество, удобство, а также на соответствие собственным пожеланиям. Участвующие в тестированиях женщины положительно оценили такие характеристики белья", — говорится в сообщении.

Также добавили, что размерная сетка белья охватывает широкий спектр размеров – от XS до XL.

Численность женщин в рядах Вооруженных сил Украины на 2023 год составляет почти 43 тысячи.

Напомним, Минобороны тестирует женский бронежилет: как он выглядит (фото, видео).

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