Тина Кароль откровенно заговорила об общении с Даном Баланом

Украинская певица Тина Кароль откровенно ответила, общается ли с молдавским исполнителем Даном Баланом, с которым ей приписывали роман.

По словам Тины, связь они поддерживают. Когда в Украине началась полномасштабная война, Дан писал Тине и волновался за нее.

"Безусловно (поддерживаем связь – прим. ред.)! Все за друг друга волновались. Все всем написали: "Ты как?". Поддерживает, общаемся, все хорошо", — рассказала Кароль в интервью TV8Moldova.

Тина Кароль и Дан Балан / Фото: instagram.com/tina_karol

Также Тина высказалась о маме Дана Балана. По словам певицы, Людмила Борисовна — "очаровательная женщина".

"Она очаровательная, она очень жизнелюбива. Светлая, очаровательная. Она артистка. Красотка!", — заговорила исполнительница.

Тина Кароль и мама Дана Балана

Напомним, на днях у Тины Кароль прошел концерт в Молдове. Хотя самого Дана Балана на выступлении знаменитости не было, но его мама пришла туда. Тина Кароль прямо со сцены обратилась к Людмиле Борисовне, сделав немало комплиментов ей и ее сыну.

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