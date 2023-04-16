Тіна Кароль відверто заговорила про спілкування з Даном Баланом

Українська співачка Тіна Кароль відверто відповіла, чи спілкується з молдовським виконавцем Даном Баланом, з яким їй приписували роман.

За словами Тіни, зв'язок вони підтримують. Коли в Україні почалася повномасштабна війна, то Дан писав Тіні та хвилювався за неї.

"Безумовно (підтримуємо зв'язок – прим. ред.)! Всі за одне одного хвилювалися. Усі всім написали: "Ти як?". Підтримує, спілкуємося, все добре", - розповіла Кароль в інтерв'ю TV8Moldova.

Тіна Кароль та Дан Балан / Фото: instagram.com/tina_karol

Також Тіна висловилася про маму Дана Балана. За словами співачки, Людмила Борисівна - "чарівна жінка".

"Вона чарівна, вона дуже життєлюбна. Світла, чарівна. Вона артистка. Красуня!", - заговорила виконавиця.

Тіна Кароль і мама Дана Балана

Нагадаємо, днями в Тіни Кароль відбувся концерт у Молдові. Хоч самого Дана Балана на виступі знаменитості не було, та його мама завітала туди. Тіна Кароль просто зі сцени звернулася до Людмили Борисівни, зробивши чимало компліментів їй та її сину.

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