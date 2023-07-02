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Уставшая Оля Полякова рассказала о проблемах со здоровьем: "Ужасно заболела"

Уставшая Оля Полякова рассказала о проблемах со здоровьем: "Ужасно заболела"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
476
Время на прочтение
2 мин
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Уставшая Оля Полякова рассказала о проблемах со здоровьем: "Ужасно заболела"

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Артистка уже провела тест на коронавирус.

Певица Оля Полякова пожаловалась своим поклонникам на проблемы здоровья.

Исполнительница вышла на связь с фанами в сторис в Instagram и рассказала, что очень сильно заболела во время своей поездки в Лондон.

"Я ужасно заболела. Все эти перелеты, недосыпания и перегрузки. Голова просто раскалывается. Когда ты себя чуть-чуть не бережешь, то тебе твое здоровье говорит "привет", — поделилась Полякова.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Чтобы однажды прийти в себя артистка пошла в местную аптеку, чтобы приобрести лекарства. Больше Олю удивили цены на лекарственные средства в Лондоне — за несколько препаратов ей пришлось отдать почти 9 тысяч гривен.

"Сказать, что мне плохо, это ничего не сказать. Набрала кучу лекарств на 200 фунтов. Что это такое? Мне такие цены не нравятся. Накупила кучу лишней фигни. Купила себе масло марихуаны, сказали, что очень хорошее. Потому что у меня болят м А еще купила себе тест на коронавирус", — рассказала Оля.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Певица сделала тест на COVID-19 прямо на камеру. Однако пока исполнительница не сообщила поклонникам о результате экспресс-исследования.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, в преддверии болезни Полякова возглавила колонну украинского ЛГБТ-сообщества во время Марша гордости в Лондоне.

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Дата публикации
Просмотры
476
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