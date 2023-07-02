Втомлена Оля Полякова розповіла про проблеми зі здоров'ям: "Страшено захворіла"

Співачка Оля Полякова поскаржилася своїм шанувальникам на проблеми на здоров'я.

Виконавиця вийшла на зв'язок з фанами у сторіз в Instagram та розповіла, що дуже сильно захворіла під час своєї поїздки до Лондона.

"Я страшено захворіла. Усі ці перельоти, недосипання і перенавантаження. Голова просто розколюється. Коли ти себе трохи не бережеш, то тобі твоє здоров'я каже "привіт", - поділилася Полякова.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Аби якось прийти до тями артистка пішла до місцевої аптеки, аби придбати ліки. Найбільше Олю здивували ціни на лікарські засоби у Лондоні - за декілька препаратів їй довелося віддати майже 9 тисяч гривень.

"Сказати, що мені погано, це нічого не сказати. Набрала купу ліків на 200 фунтів. Що це таке? Мені такі ціни не подобаються. Накупила купу зайвої фігні. Купила собі олію марихуани, сказали, що дуже хороша. Бо у мене болять м'язи. А ще купила собі тест на коронавірус", - розповіла Оля.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка зробила тест на COVID-19 просто на камеру. Однак поки що виконавиця не повідомила шанувальникам про результат експрес-дослідження.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, напередодні хвороби Полякова очолила колону української ЛГБТ-спільноти під час Маршу гордості у Лондоні.

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