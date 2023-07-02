Втомлена Оля Полякова розповіла про проблеми зі здоров'ям: "Страшено захворіла"

Артистка вже зробила тест на коронавірус.
Співачка Оля Полякова поскаржилася своїм шанувальникам на проблеми на здоров'я.
Виконавиця вийшла на зв'язок з фанами у сторіз в Instagram та розповіла, що дуже сильно захворіла під час своєї поїздки до Лондона.
"Я страшено захворіла. Усі ці перельоти, недосипання і перенавантаження. Голова просто розколюється. Коли ти себе трохи не бережеш, то тобі твоє здоров'я каже "привіт", - поділилася Полякова.
Аби якось прийти до тями артистка пішла до місцевої аптеки, аби придбати ліки. Найбільше Олю здивували ціни на лікарські засоби у Лондоні - за декілька препаратів їй довелося віддати майже 9 тисяч гривень.
"Сказати, що мені погано, це нічого не сказати. Набрала купу ліків на 200 фунтів. Що це таке? Мені такі ціни не подобаються. Накупила купу зайвої фігні. Купила собі олію марихуани, сказали, що дуже хороша. Бо у мене болять м'язи. А ще купила собі тест на коронавірус", - розповіла Оля.
Співачка зробила тест на COVID-19 просто на камеру. Однак поки що виконавиця не повідомила шанувальникам про результат експрес-дослідження.
Нагадаємо, напередодні хвороби Полякова очолила колону української ЛГБТ-спільноти під час Маршу гордості у Лондоні.
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