Внук Софии Ротару показал, как 30-летие за границей отпраздновал

Внук певицы Софии Ротару, музыкант Анатолий Евдокименко показал, как за границей отпраздновал юбилей.

23 марта мужчине исполнилось 30 лет. В сторис своей страницы в Instagram Евдокименко разместил черно-белый кадр, на котором изображен сидя за столом, а перед ним стоит праздничный торт со свечой-фейерверком.

Фото внук Ротару подписал лаконично: "30".

Внук Софии Ротару / Фото: instagram.com/shmn

Отметим, что звездная бабушка также поздравила своего внука с днем рождения постом в сторис своего фотоблога.

София Ротару с внуками / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Как известно, в начале полномасштабной войны внук и сын Софии Ротару Анатолий и Руслан Евдокименко пытались незаконным способом сбежать из Украины в Молдову на надувной лодке. Их задержали пограничники. Но впоследствии внуку Ротару все же удалось выехать в Европу. В декабре 2023 года парень дал о себе знать через интервью нидерландскому изданию Numéro, в котором рассказал о своем новом музыкальном альбоме, однако ни разу не упомянул о полномасштабном вторжении России в его родную Украину. Ну и не стал уточнять, как во время войны ему удалось пересечь государственную границу Украины.

Между тем, в СМИ пишут о том, что лично София Ротару помогла внуку бежать из Украины и спонсирует его карьеру за рубежом.

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