Онук Софії Ротару показав, як 30-річчя за кордоном відсвяткував

Онук співачки Софії Ротару, музикант Анатолій Євдокименко показав, як за кордоном відсвяткував ювілей.

23 березня чоловіку виповнилося 30 років. У сторіз своєї сторінки в Instagram Євдокименко розмістив чорно-білий кадр, на якому зображений сидячи за столом, а перед ним стоїть святковий торт зі свічкою-феєрверком.

Фото онук Ротару підписав лаконічно: "30".

Онук Софії Ротару / Фото: instagram.com/shmn

Зазначимо, що зіркова бабуся також привітала свого онука з днем народження постом в сторіз свого фотоблогу.

Софія Ротару з онуками / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Як відомо, на початку повномасштабної війни онук та син Софії Ротару Анатолій та Руслан Євдокименко намагалися незаконним способом втекти з України до Молдови на надувному човні. Їх затримали прикордонники. Та згодом онуку Ротару все ж вдалося виїхати до Європи. У грудні 2023 року хлопець дав про себе знати через інтерв’ю нідерландському виданню Numéro, у якому розповів про свій новий музичний альбом, втім жодного разу не згадав про повномасштабне вторгнення Росії в його рідну Україну. Ну і не став уточнювати, як під час війни йому вдалося перетнути державний кордон України.

Тим часом у ЗМІ пишуть про те, що особисто Софія Ротару допомогла онуку втекти з України і спонсорує його кар'єру за кордоном.

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