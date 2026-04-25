Злата Огневич дважды срывала свою помолвку и честно объяснила причины: "Было стыдно"

Украинская певица Злата Огневич откровенно рассказала о неудачных помолвках и объяснила, почему так и не дошло до свадьбы.

Так, 40-летняя артистка впервые призналась, что за всю жизнь ей дважды делали предложение, однако оба раза она отказывалась. Первую историю Огневич называет «студенческой драмой». По ее словам, тогдашний избранник очень болезненно переживал разрыв. Впрочем, певица не видела с ним будущего и просила, чтобы он встретил другого человека. В итоге так и произошло.

«Мне дважды делали предложение, но это из позапрошлой жизни. Одно я отклонила — это была студенческая драма. Парень очень болезненно переживал наш разрыв и даже ночевал на скамейке под окнами там, где я жила. Но я так не хотела, чтобы он страдал, что обращалась к Богу, чтобы тот послал ему красивую девушку и забыл обо мне. Потом через год он женился — я так обрадовалась», — вспомнила Злата в интервью Okay Eva.

Вторые серьезные отношения начались во время знакомства в Таиланде. Влюбленная Злата даже убедила возлюбленного вернуться из-за границы в Украину. Пара некоторое время жила вместе в Киеве, однако роман быстро дал трещину из-за быта и финансов. Свадьба так и не состоялась, а мужчина уехал обратно за границу.

«Влюбилась сильно — летала к нему летом и зимой. Он украинец и там работал. Я убедила его вернуться в Украину ради меня. Мы жили некоторое время вместе, он очень классный, но как женщине мне было трудно. Я тогда платила абсолютно за все сама: коммуналку, квартиру, даже покупала ему вещи. Он говорил, что он создан для интеллектуального труда. Мне было стыдно. Говорила ему найти работу. А он отвечал: „Ты меня вытащила из Таиланда, я еще не привык и не готов“. Мы встречались три года в Таиланде, а потом он переехал в Киев. Дальше был кринж: почему ты так поздно приходишь, почему не приготовленная пища. Поняла, что нужно завершать», — ошеломила артистка.

Злата добавила, что сейчас иначе смотрит на отношения. Она убеждена: ее партнер имеет право на приватность, а идеальный союз — это когда люди из разных сфер.

«Моя вторая половинка имеет право на частную жизнь. Хочется, чтобы он был из другой профессии — это интересно и обогащает. Два артиста под одной крышей — это нереально», — добавила звезда.

Напомним, недавно рассекретила сумму ежемесячных расходов и назвала самые дорогие приобретения.