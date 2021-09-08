Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Бакланов женился на коллеге

Пара зарегистрировала брак в Киеве.

Украинский актер Григорий Бакланов, известный многим по роли Лаврина в сериале "Поймать Кайдаша", распрощался с холостяцкой жизнью.

Так, артист женился на своей коллеге, актрисе Анастасии Цымбалару. Брак влюбленные зарегистрировали в одном из ЗАГСов в Киеве, что на территории ВДНХ. Невеста была в изысканном платье по фигуре с открытой спиной. Жених выбрал классический костюм серого цвета с галстуком.

Отметим, что влюбленные не стали откладывать венчание, и провели таинство в день свадьбы.

Свадьба Григория Бакланова и Анастасии Цымбаларь / instagram.com/nastya_tsymbalaru

Свадьба Григория Бакланова и Анастасии Цымбаларь / instagram.com/nastya_tsymbalaru

"Мы организовали все за два дня. Когда нам сообщили, что все-таки есть два общих выходных, свободных от съемок, мы решили, что откладывать роспись еще на год (а он был бы уже четвертым) больше не хотим. Вечером накануне торжества у нас не было ни костюма, ни колец, ни видеографа, ничего и я была уверена, что мы все отменим. Но Гришино "все будет" сработало и вдруг начали появляться люди, которые методом невероятных усилий сделали все, чтобы это важное для нас событие все-таки состоялось", — рассказала Цымбалару.

Свадьба Григория Бакланова и Анастасии Цымбаларь / instagram.com/nastya_tsymbalaru

Свадьба Григория Бакланова и Анастасии Цымбаларь / instagram.com/nastya_tsymbalaru

Свадьба Григория Бакланова и Анастасии Цымбаларь / instagram.com/nastya_tsymbalaru

Напомним, что недавно украинские актеры Даша Легейда и Дмитрий Сова сыграли сказочную свадьбу в Киеве. Пара устроила церемонию на берегу Днепра.

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