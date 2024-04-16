Аудит в Минобороны выявил нарушения более чем на 10 млрд гривен

После кадровых изменений в Министерстве обороны, в частности, когда с должности ушел Алексей Резников, новая команда утвердила план аудитов по рискованным сферам. В ходе проверок были выявлены нарушения, неэффективные управленческие решения и риски в управлении активами на общую сумму более 10 млрд грн.

Об этом "Укринформу" рассказал заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир.

"Служба внутреннего аудита до конца прошлого года провела аудиты таких процессов как начисление и выплаты дополнительного вознаграждения за непосредственное участие военных в боевых действиях, закупки продуктов питания для военнослужащих, функциональное управление госпредприятиями, организация финансового и материально-технического обеспечения подразделений Сил ТрО, а также использование ресурсов в сфере деятельности Командований Сухопутных, Военно-Морских и Воздушных сил ВСУ", – рассказал Юрий Джигир.

Замминистра добавил, что работа аудита направлена на предупреждение нарушений.

"Важно, что определенное возмещение средств и устранение подавляющей части этих нарушений организовано непосредственно во время проведения внутренних аудитов. Благодаря внедрению аудиторских рекомендаций был достигнут экономический эффект на общую сумму более 1,5 млрд грн", — резюмировал Юрий Джигир.

Напомним, в Минобороны объяснили, почему убрали демобилизацию из законопроекта.

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