Аудит у Міноборони виявив порушення на понад 10 млрд гривень

Після кадрових змін у Міністерстві оборони, зокрема, коли з посади пішов Олексій Резніков, нова команда затвердила план аудитів за ризикованими сферами. Під час перевірок було виявлено порушення, неефективні управлінські рішення та ризики в управлінні активами на загальну суму понад 10 млрд грн.

Про це "Укрінформу" розповів заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

"Служба внутрішнього аудиту до кінця минулого року провела аудити таких процесів, як нарахування та виплати додаткової винагороди за безпосередню участь військових у бойових діях, закупівлі продуктів харчування для військовослужбовців, функціональне управління держпідприємствами, організація фінансового та матеріально-технічного забезпечення підрозділів Сил ТрО, а також використання ресурсів у сфері діяльності Командувань Сухопутних, Військово-Морських та Повітряних сил ЗСУ", - розповів Юрій Джигир.

Заступник міністра додав, що робота аудиту направлена на попередження порушень.

"Важливо, що певне відшкодування коштів та усунення переважної частини цих порушень організовано безпосередньо під час проведення внутрішніх аудитів. Завдяки впровадженню аудиторських рекомендацій було досягнуто економічного ефекту на загальну суму більше ніж 1,5 млрд грн", - резюмував Юрій Джигир.

Нагадаємо, у Міноборони пояснили, чому прибрали демобілізацію із законопроєкту.

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