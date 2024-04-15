Якому знаку зодіаку пощастить 16 квітня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно: то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні 16 квітня?

День активізує страхи, які – явно чи таємно – існують у кожної людини: будучи загнаними глибоко всередину будь-якого іншого часу, сьогодні вони можуть вийти на поверхню та значно ускладнити життя. Але, як відомо, хто попереджений, той озброєний: знаючи про особливості дня, можна уникнути проявів своїх маній. Наприклад, тим, хто боїться висоти, логічно не підходити до вікон і не виходити на балкон на високих поверхах багатоквартирних будинків і уникати гір і урвищ.

Лев

Леви – на відміну від інших представників зодіакального кола – не лише зможуть прожити один із найщасливіших та найвдаліших днів свого життя, а й стануть – у буквальному значенні слова – творцями своєї долі. Головне – налаштуватися на позитивне мислення, яке, хоч воно й набило оскому, поки що ніхто не скасовував. Якщо їм вдасться бачити в усьому лише добре, а для представників такого доброзичливого знака це особливої складності не становитиме, воно стане для них реальністю.

Читайте також: