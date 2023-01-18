Что в Украине с долларом и евро: курс валют на 18 января

Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 18 января, остался на уровне предыдущего дня – 40,60 грн/долл. По отношению к евро курс гривны также остался на уровне предыдущего дня – 43,25 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,10 грн/долл., евро – 42,50 грн/евро.

Официальный курс валют НБУ:

доллар – 36,56 грн/доллар;

евро – 39,68 грн/евро (на 13 коп. дороже, чем 17 января).

Курс доллара в банках (покупка/продажа):

ПриватБанк – 39,8 – 40,3 грн;

Сбербанк – 40,25 – 40,85 грн;

Укрэксимбанк – 40,15 – 40,65 грн;

Райффайзен – 40,00 – 40,55 грн.

Курс евро в банках (покупка/продажа):

ПриватБанк – 42,00 – 43,00;

Сбербанк – 42,20 – 43,15;

Укрэксимбанк – 42,60 – 43,40

Райффайзен – 42,20 – 43,00;

Напомним, что Национальный банк 21 июля прошлого года ослабил официальный курс гривны на 25% — до 36,57 грн/долл. На таком уровне НБУ держит курс доллара до сих пор.

В то же время в государственном бюджете Украины на 2023 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл. Как отмечают эксперты, наличный курс в этом году будет зависеть от событий на фронте.

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