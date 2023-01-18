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Що в Україні з доларом і євро: курс валют на 18 січня

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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Що в Україні з доларом і євро: курс валют на 18 січня

Фото: Associated Press

Курс гривні в столичних обмінниках залишився на рівні 40,60 грн/дол.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 18 січня, залишився на рівні попереднього дня - 40,60 грн/дол. Щодо євро курс гривні також залишився на рівні попереднього дня - 43,25 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,10 грн за дол., євро – 42,50 грн за євро.

Офіційний курс валют НБУ:

  • долар – 36,56 грн/долар;
  • євро – 39,68 грн/євро (на 13 коп. дорожче, ніж 17 січня).

Курс долара в банках (купівля/продаж):

  • ПриватБанк – 39,8 - 40,3 грн;
  • Ощадбанк – 40,25 - 40,85 грн;
  • Укрексімбанк – 40,15 - 40,65 грн;
  • Райффайзен – 40,00 - 40,55 грн.

Курс євро в банках (купівля/продаж):

  • ПриватБанк - 42,00 – 43,00;
  • Ощадбанк - 42,20 – 43,15;
  • Укрексімбанк - 42,60 – 43,40
  • Райффайзен - 42,20 – 43,00;

Нагадаємо, що Національний банк 21 липня минулого року послабив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол. На такому рівні НБУ тримає курс долара і досі.

Водночас у державному бюджеті Україні на 2023 рік середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол. Як наголошують експерти, готівковий курс цього року, буде залежатиме від подій на фронті.

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Дата публікації
Перегляди
653
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