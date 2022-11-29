Доллар и евро дорожают: курс валют на 29 ноября в обменниках

Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 29 ноября, снизился на 4 копейки – до 40,39 грн/долл., по отношению к евро курс гривни ослаб на 5 копеек – до 41,30 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,90 грн/долл., евро – 40,50 грн/евро.

Днем ранее, 28 ноября, курс гривны к доллару в обменниках составлял 40,35 грн/долл., евро стоил 41,25 грн/евро.

Стоит отметить, что в декабре в Украине прогнозируют дефицит валюты. Такое мнение высказала директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько. Впрочем, по ее словам, каким будет курс доллара в следующем месяце, спрогнозировать сложно.

Напомним, что Нацбанк 21 июля этого года зафиксировал официальный курс доллара на уровне 36,57 грн/долл.

В то же время в бюджете-2023 среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл., а на конец года он составит 45,8 грн/долл. (вместо 50 грн за долл. в предварительном прогнозе).

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