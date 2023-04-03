"Доллар отказался от РФ": финансист объяснил, перейдут ли россияне на юани

На российской бирже зафиксировали рекордный объем в юанях, однако валюту сложно использовать в торговле с другими странами.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил финансист Сергей Фурса

Он говорит, что в последние недели курс рубля стабилен.

“У них произошел в конце года квантовый переход, когда курс был 60, остался потом где-то 70-75. Это был момент ослабления курса на фоне понижения нефтегазовых доходов. Сейчас у них курс плюс, минус стабилен, держится 75-77. И розничный рынок такой же, как и банковский. Сейчас у них этой проблемы нет", – отметил Фурса.

Финансист объясняет, что если страна или компания под санкциями, она не может оперировать долларами просто потому, что каждый раз в этом случае должна иметь дело с американским банком.

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"Поэтому Россия вынуждена в больших случаях, если можно сказать, в глобальных историях отказываться от доллара, потому что доллар отказался от России, и она вынуждена переходить на какие-то национальные валюты в торговле, пытаться переходить. И это ведь не от хорошего, не по желанию, что всем нравится долларовая бумажка, и потому весь мир торгует в долларах. Это просто дешево", — отмечает финансист.

Кроме того, Фурса подчеркнул, что доллар — свободно конвертируемая валюта.

“И когда вы отказываетесь от доллара, это увеличивает ваши расходы, просто труднее торговать в других валютах. Соответственно Россия, которая сейчас вынуждена переходить от торговли в долларах, к торговле в других валютах, тратит на это больше денег. Это сложнее делать, меньше сделок можно сделать, потому что не все готовы идти и торговать в дирхамах, в индийских рупиях или в рублях», — объяснил он.

Между тем, юань — это доминирующая валюта, которая в России сейчас альтернативна рублю.

“Если посмотреть на Московскую биржу, то объем торгов в юанях там сейчас рекордный. Путин просил разрешения у Си торговать со странами Африки в юанях. Потому что когда вы приходите в Зимбабве, они говорят: "Ну, давайте или в рублях, или в зимбабвийских долларах". Ни то, ни другое никого не устраивает”, – рассказал финансист.

Украина пообещала МВФ отойти от введенных с начала полномасштабной войны экстренных мер в экономике и подготовить стратегию перехода к гибкому обменному курсу.

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