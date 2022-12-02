Доллар перед выходными подешевел: курс валют на 2 декабря в обменниках

Курс гривны в столичных обменниках укрепился до 40,35 грн/долл.
Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 2 декабря, укрепился на 5 копеек — до 40,35 грн/долл., по отношению к евро курс гривны ослаб на 20 копеек — до 41,60 грн/евро.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,85 грн/долл., евро – 40,80 грн/евро.
Днем ранее, 1 декабря, курс гривны к доллару в обменниках составлял 40,40 грн/долл., евро стоил 41,40 грн/евро.
Напомним, что Нацбанк с 21 июля этого года зафиксировал официальный курс доллара на уровне 36,57 грн/долл. Такой фиксированный курс в Украине продержится, по прогнозам главы Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниила Гетманцева, до конца этого года. Оснований для удешевления гривни, по его словам, на данный момент нет.
В то же время, как говорит директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, в декабре в Украине может возникнуть дефицит валюты.
Читайте также:
- МВФ бьет тревогу: мировая инфляция приближается к своему пику
- Потребительские цены в Украине: в правительстве дали прогноз на 2023 год
- Украина за год потеряла 15% валютных резервов: в НБУ объяснили, хватит ли запасов