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Доллар перед выходными подешевел: курс валют на 2 декабря в обменниках

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
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Время на прочтение
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Доллар перед выходными подешевел: курс валют на 2 декабря в обменниках

Фото: Associated Press

Курс гривны в столичных обменниках укрепился до 40,35 грн/долл.

Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 2 декабря, укрепился на 5 копеек — до 40,35 грн/долл., по отношению к евро курс гривны ослаб на 20 копеек — до 41,60 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,85 грн/долл., евро – 40,80 грн/евро.

Днем ранее, 1 декабря, курс гривны к доллару в обменниках составлял 40,40 грн/долл., евро стоил 41,40 грн/евро.

Напомним, что Нацбанк с 21 июля этого года зафиксировал официальный курс доллара на уровне 36,57 грн/долл. Такой фиксированный курс в Украине продержится, по прогнозам главы Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниила Гетманцева, до конца этого года. Оснований для удешевления гривни, по его словам, на данный момент нет.

В то же время, как говорит директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, в декабре в Украине может возникнуть дефицит валюты.

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Дата публикации
Просмотры
345
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