Долар перед вихідними здешевшав: курс валют на 2 грудня в обмінниках

Курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 2 грудня, зміцнився на 5 копійок - до 40,35 грн/дол., щодо євро курс гривні ослаб на 20 копійок - до 41,60 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,85 грн за дол., євро – 40,80 грн за євро.

Днем раніше, 1 грудня, курс гривні до долара в обмінниках становив 40,40 грн/дол., євро коштував 41,40 грн/євро.

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Нагадаємо, що Нацбанк від 21 липня цього року зафіксував офіційний курс долара на рівні 36,57 грн/дол. Такий фіксований курс в Україні протримається, за прогнозами голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики Данила Гетманцева, до кінця цього року. Підстав для здешевшання гривні, за його словами, наразі немає.

Водночас, як говорить директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько, у грудні в Україні може виникнути дефіцит готівки.

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