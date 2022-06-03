ЕС официально отменил все пошлины и сборы для украинского экспорта

ЕС официально отменил все пошлины и сборы для украинского экспорта

С 4 июня в Евросоюзе временно приостанавливают все сборы с товаров, которые будут поступать в ЕС из Украины, новые правила будут действовать один год.

В Евросоюзе вступают в силу принятые ранее Европарламентом и Советом ЕС решения, которые должны помочь возобновлению пострадавшего в результате российской агрессии украинского бизнеса.

Об этом сообщили в пятницу, 3 июня, на сайте Официального журнала ЕС.

Регуляторные правила, которыми Европейский Союз официально отменил все пошлины и сборы с украинского экспорта, направляемого на европейский рынок, начнут работать с 4 июня 2022 года. Предполагается, что они будут действовать до 5 июня 2023 года.

"Это беспрецедентный шаг, направленный на развитие экономики Украины, которая была значительно ослаблена в результате российской агрессии. Он поможет преодолеть тяжелую ситуацию, в которой оказались украинские производители и экспортеры после российского военного вторжения", — прокомментировала это нововведение представитель Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер.

Отмена пошлин касается экспорта из Украины промышленной продукции, фруктов и овощей, а также антидемпинговых пошлин по импорту стали. Таким образом, товары из Украины можно будет ввозить в ЕС без уплаты пошлин. А антидемпинговая пошлина, введенная на украинские товары в течение этого года, не будет взиматься после завершения действия регламента.

Напомним, Совет Европейского Союза принял постановление, разрешающее временную либерализацию торговли и другие торговые уступки в отношении определенных украинских товаров.

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