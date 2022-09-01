Китайская компания отказалась поставлять России двигатели к "КамАЗ": подробности

Это произошло после того, как власти Китая предупредили свои компании о последствиях работы с подсанкционными российскими предприятиями.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Пропагандисты сообщили, что китайская компания Weichai Power приостановила поставки газовых двигателей, работающих на сжиженном или комприговоренном природном газе. Эти двигатели необходимы для тягачей "Камаз-5490", которые запустили в производство в феврале 2020 года.

Представитель российской компании Олег Афанасьев подтвердил, что производство грузовика 5490 на СПГ действительно завершится в этом году – эта модель относится к поколению К4.

Напомним, США ограничивают продажи сложных чипов в Китай и Россию.

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