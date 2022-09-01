Китайська компанія відмовилась постачати Росії двигуни до "Камазу": подробиці

Це сталось після того, як влада Китаю попередила свої компанії про наслідки роботи з підсанкційними російськими підприємствами.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Пропагандисти повідомили, що китайська компанія Weichai Power призупинила постачання газових двигунів, які працюють на зрідженому, або компримованому природному газі. Ці двигуни необхідні до тягачів "Камаз-5490", які запустили у виробництво у лютому 2020 року.

Представник російської компанії Олег Афанасьєв підтвердив, що виробництво вантажівки 5490 на СПГ дійсно завершиться в цьому році — ця модель відноситься до покоління К4.

Нагадаємо, США обмежують продажі складних чипів до Китаю та Росії.

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