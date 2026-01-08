ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
646
Время на прочтение
1 мин

Курс евро бьет рекорды: сколько стоит валюта в обменниках 8 января

Какой курс евро в обменниках в четверг, 8 января.

Автор публикации
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Курс евро

Курс евро / © Associated Press

На 8 января курс евро в украинских обменниках превышает официальный показатель Национального банка Украины.

По актуальным данным, средний курс покупки евро в обменных пунктах составляет 50,50 грн, а средний курс продажи — 50,70 грн за евро.

В то же время, по информации НБУ, официальный курс евро на 8 января установлен на уровне 49,92 грн за евро, что ниже наличных курсов в обменниках.

Курсы в обменных пунктах могут разниться в зависимости от региона и спроса на наличную валюту.

Дата публикации
Количество просмотров
646
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie