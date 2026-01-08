- Дата публикации
Курс евро бьет рекорды: сколько стоит валюта в обменниках 8 января
Какой курс евро в обменниках в четверг, 8 января.
На 8 января курс евро в украинских обменниках превышает официальный показатель Национального банка Украины.
По актуальным данным, средний курс покупки евро в обменных пунктах составляет 50,50 грн, а средний курс продажи — 50,70 грн за евро.
В то же время, по информации НБУ, официальный курс евро на 8 января установлен на уровне 49,92 грн за евро, что ниже наличных курсов в обменниках.
Курсы в обменных пунктах могут разниться в зависимости от региона и спроса на наличную валюту.