Курс валют на 1 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Официальный доллар стабилен уже более года.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 1 сентября. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро в сутки уменьшился на 6 коп. Злотый прибавил в цене 1 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,76 грн (-6 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,89 грн (+1 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 38,50 грн. Покупают за 39,00 грн. За евро в обменниках предлагается 41,50 грн. Продают по 42,00 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,30 – 37,90 грн

"Ощадбанк" – 37,50 – 38,30 грн

"Укрэксимбанк" – 37,50 – 38,30 грн

"ПУМБ" — 37,50 — 38,25 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,60 – 41,60 грн

"Ощадбанк" – 40,70 – 41,70 грн

"Укрэксимбанк" – 41,10 – 42,10 грн

"ПУМБ" — 40,50 — 41,50 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,76 – 9,12 грн

"Сбербанк" — 8,65 — 9,35 грн

"Укрэксимбанк" – 9,00 – 9,50 грн

"ПУМБ" – 8,80 – 9,30 грн

Напомним, с 1 января 2024-го украинцам перечислят минималку. С января она составит 7,1 тыс. грн, а уже с июля – 8 тыс. грн. Отмечается, что в 2025 году минимальную зарплату повысят до 8370 грн, а в 2026 – до 8956 грн.

Читайте также: