Курс валют на 10 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 10 сентября. Так, по сравнению с понедельником, 9 сентября, доллар прибавил в цене, а евро и злотый подешевели.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,09 (+8 коп.)

Курс евро

1 евро – 45,38 грн (-17 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,60 грн (-4 коп.)

Напомним, первая неделя сентября стала "раскачивающей" на валютном рынке. Финансовые аналитики настойчиво прогнозируют уже скоро сюрпризы с курсом, к сожалению, неприятные для украинцев.

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