Курс валют на 11 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна укрепилась по отношению к евро и злотому.
НБУ установил курс валют на пятницу, 11 октября. Перед выходными доллар вырос, а евро и злотый потеряли в цене.
Об этом идет речь на официальном сайте Национального банка.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,20 (+1 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 45,04 грн (-8 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,46 грн (-3 коп.)
Напомним, глава НБУ Андрей Пышный сделал прогноз того, что будет с курсом доллара в октябре. По его словам, украинцам в ближайшее время не следует ожидать перемен в валютно-курсовой политике.
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