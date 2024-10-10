Курс валют на 11 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна укрепилась по отношению к евро и злотому.

НБУ установил курс валют на пятницу, 11 октября. Перед выходными доллар вырос, а евро и злотый потеряли в цене.

Об этом идет речь на официальном сайте Национального банка.

Курс доллара

1 доллар США – 41,20 (+1 коп.)

Курс евро

1 евро – 45,04 грн (-8 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,46 грн (-3 коп.)

Напомним, глава НБУ Андрей Пышный сделал прогноз того, что будет с курсом доллара в октябре. По его словам, украинцам в ближайшее время не следует ожидать перемен в валютно-курсовой политике.

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