Курс валют на 13 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна ослабла по отношению к американскому доллару.
Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 13 ноября. Доллар прибавил в цене. Стоимость евро и злотого опустилась.
Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,37 (+8 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 44,94 (-5 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,09 (-4 коп.)
Как сообщалось, в Украине изменился размер субсидии для отопительного сезона. Это связано с тем, что в список коммунальных услуг была добавлена услуга отопления.
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