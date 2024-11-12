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Курс валют на 13 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на 13 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на 13 ноября / Фото: Associated Press

Гривна ослабла по отношению к американскому доллару.

Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 13 ноября. Доллар прибавил в цене. Стоимость евро и злотого опустилась.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,37 (+8 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 44,94 (-5 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,09 (-4 коп.)

Как сообщалось, в Украине изменился размер субсидии для отопительного сезона. Это связано с тем, что в список коммунальных услуг была добавлена услуга отопления.

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