Курс валют на 13 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Доллар продолжает расти в цене.
Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 13 сентября. По сравнению с предыдущим днем доллар еще прибавил в цене, а стоимость евро и злотого снизилась.
Об этом сообщили в Нацбанке.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,27 (+9 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 45,45 (-3 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,61 (-4 коп.)
Как сообщалось, Украина страдает от дефицита рабочей силы. Предприятия пытаются покрыть острую нехватку кадров, нанимая больше женщин на традиционно мужские должности, а также обращаясь к подросткам, студентам и работникам постарше.
Читайте также:
- Курс валют на 11 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый
- В правительстве сообщили, когда в Украине будет проведена следующая индексация пенсий
- В Украине выросла средняя зарплата: кто получает больше всего, а кто – меньше всего