Курс валют на 13 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 13 сентября. По сравнению с предыдущим днем доллар еще прибавил в цене, а стоимость евро и злотого снизилась.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Курс доллара

1 доллар США – 41,27 (+9 коп.)

Курс евро

1 евро – 45,45 (-3 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,61 (-4 коп.)

Как сообщалось, Украина страдает от дефицита рабочей силы. Предприятия пытаются покрыть острую нехватку кадров, нанимая больше женщин на традиционно мужские должности, а также обращаясь к подросткам, студентам и работникам постарше.

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