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Курс валют на 18 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Курс валют на 18 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курсы валют. / Фото: Associated Press

Евро стремительно подешевел перед выходными.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 18 августа. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. Евро в сутки упал в цене еще на 7 коп. Злотый уменьшился на 6 коп.

Курсы валют. / © Associated Press
Курсы валют. / Фото: Associated Press

Об этом сообщает НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 39,84 грн (-7 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,90 грн (-6 коп.).

Курс доллара в банках:

  • "ПриватБанк" – 37,35 – 37,95 грн
  • "Сбербанк" — 37,20 — 37,99 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,30 – 38,10 грн
  • "Райффайзен Банк" – 37,10 – 38,20 грн
  • "ПУМБ" — 37,25 — 38,00 грн

Курс евро в банках:

  • "ПриватБанк" – 40,70 – 41,70 грн
  • "Сбербанк" — 40,85 — 41,85 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,95 – 41,95 грн
  • "Райффайзен Банк" – 40,80 – 42,10 грн
  • "ПУМБ" – 40,75 – 41,75 грн

Курс злотого в банках:

  • "ПриватБанк" – 8,87-9,17 грн
  • "Сбербанк" — 8,70 — 9,25 грн
  • "Укрэксимбанк" – 8,95 – 9,35 грн
  • "Райффайзен Банк" – 8,40 – 9,40 грн
  • "ПУМБ" – 8,80 – 9,30 грн

Напомним,   на выплаты переселенцам направили более 5,71 млрд. грн. Средства поступят более 2,5 млн. переселенцев.

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Дата публикации
Просмотры
184
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