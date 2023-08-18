Курс валют на 18 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 18 августа. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. Евро в сутки упал в цене еще на 7 коп. Злотый уменьшился на 6 коп.

Курсы валют. / Фото: Associated Press

Об этом сообщает НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,84 грн (-7 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,90 грн (-6 коп.).

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,35 – 37,95 грн

"Сбербанк" — 37,20 — 37,99 грн

"Укрэксимбанк" – 37,30 – 38,10 грн

"Райффайзен Банк" – 37,10 – 38,20 грн

"ПУМБ" — 37,25 — 38,00 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,70 – 41,70 грн

"Сбербанк" — 40,85 — 41,85 грн

"Укрэксимбанк" – 40,95 – 41,95 грн

"Райффайзен Банк" – 40,80 – 42,10 грн

"ПУМБ" – 40,75 – 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,87-9,17 грн

"Сбербанк" — 8,70 — 9,25 грн

"Укрэксимбанк" – 8,95 – 9,35 грн

"Райффайзен Банк" – 8,40 – 9,40 грн

"ПУМБ" – 8,80 – 9,30 грн

Напомним, на выплаты переселенцам направили более 5,71 млрд. грн. Средства поступят более 2,5 млн. переселенцев.

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