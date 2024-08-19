Курс валют на 20 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Европейская валюта резко "подпрыгнет" в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 20 августа. По сравнению с предыдущим днем все три популярные валюты – доллар, евро и злотый – подорожают.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США – 41,3 (+9 коп.)
Курс евро
1 евро – 45,6 грн (+31коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 10,68 грн (+8 коп.).
Напомним, ранее банкир дал прогноз того, каким будет курс доллара в течение этой недели, с 19 по 25 августа.
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