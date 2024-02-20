Курс валют на 21 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Доллар "подпрыгнет" сразу на 35 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 21 февраля. Так, все три валюты – доллар, евро и злотый – вырастут в цене.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США – 38,47 (+35 коп.)
Курс евро
1 евро – 41,54 (+30 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 9,61 (+9 коп.).
Напомним, как спрогнозировал банкир Тарас Лесовой, курс валют на этой неделе будет изменчив, но значительных колебаний ждать не стоит. Коридор валютных колебаний на межбанке ожидается на уровне 37,75-38,75 грн/долл. и 40-42 грн/евро.
Читайте также: